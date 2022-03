Parkplatz weicht Wohn- und Geschäftshaus

Über diese bekannte Fläche mitten in Werthers Innenstadt ist in der Vergangenheit immer wieder diskutiert worden – vor allem, als es vor etwa drei Jahren darum ging, hier möglicherweise sogar Parkgebühren zu erheben. Nun soll auf dem Areal an der Ravensberger Straße 13 ein Wohn- und Geschäftshaus errichtet werden.

In Werthers Zentrum sollen an der Ravensberger Straße acht weitere Wohnungen und zwei Laden- oder Büroeinheiten entstehen

Eigentümer der über 600 Quadratmeter großen Fläche ist inzwischen die Bielefelder Projekt-B GmbH, die sich mit Erwerb, Verwaltung und Vermietung von Grundstücken und Immobilien sowie mit dem Bau und der Vermarktung von gewerblichen und privaten Immobilien befasst. Geschäftsführer Christian Brinkkötter plant hier den Neubau eines dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshauses mit acht Wohneinheiten und zwei Laden- oder Büroeinheiten. In der kommenden Woche – am Dienstag, 8. März – will der planende Architekt Wolfgang Fritsche das Bauvorhaben in der Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Stadtentwicklung vorstellen.