Parkraum wird neu geordnet

Bürgerbeteiligung: Stadt Bielefeld will Straßenraum in vier Innenstadt-Quartiere umstrukturieren

Bielefeld

Mehr Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt, das ist nicht nur das Ziel für den Bereich der Altstadt, der Teil des Verkehrsversuchs „Altstadt.Raum“ war. Das Amt für Verkehr nimmt vier weitere Bereiche der Innenstadt in den Fokus, in denen der Straßenraum neu strukturiert und geordnet werden soll. Daran werden jetzt auch die Bürger beteiligt.

Peter Bollig