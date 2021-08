Parolen am Baugerüst der Grundschule Stukenbrock

Unbekannte befestigen Bettlaken mit Sprüchen am Baugerüst

Schloß Holte-Stukenbrock

Unbekannte haben offenbar im Schutz der Dunkelheit vier Bettlaken an dem Baugerüst am unteren Gebäude der Katholischen Grundschule Stukenbrock an der Holter Straße befestigt. Als die Banner mit handgeschriebenen Parolen entdeckt worden sind, hat die Schulleitung die Stadt informiert und die Laken vom Hausmeister entfernen lassen.

Von Monika Schönfeld