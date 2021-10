Parteien im Kreis Paderborn stellen Weichen

Während in Berlin fleißig sondiert wird, bereiten sich im Kreis Paderborn die Parteien auf die Landtagswahl am 15. Mai 2022 vor. Im Fokus steht die Kandidatenfrage. Und da gibt es einige Neuigkeiten.

Abgeordnete verfolgen am 6. Oktober 2021 im Plenum die Feierstunde zum 75-jährigen Bestehen des nordrhein-westfälischen Landtags. Der Landtag war am 2. Oktober 1946 in Düsseldorf zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengekommen.

Bei den Grünen kündigt sich ein Generationswechsel an: Sigrid Beer (65), seit 2005 Landtagsabgeordnete und parlamentarische Geschäftsführerin der Fraktion, tritt nicht erneut an. In ihre Fußstapfen will der Paderborner Grünen-Ratsherr Ulli Möhl treten, der jetzt von den Mitgliedern zum Direktkandidat im Wahlbezirk Paderborn Stadt/Altenbeken gewählt wurde. Im Wahlbezirk Paderborner Land stellt sich Norika Creuzmann zur Wahl.