Partnerschaft soll wieder blühen

Die Corona-Pandemie hat ihre Spuren auch in der Partnerschaftsverbindung zwischen dem Kreis Paderborn und der Provinz Mantua in Italien hinterlassen. Die Kontakte bestehen weiterhin, aber noch ist es offen, wie es zukünftig weiter gehen wird. Der Paderborner Vorstand des Freundeskreises Mantua hofft daher, dass man im kommenden Jahr wieder wie gewohnt planen kann.

Bei einem Treffen der Mitglieder des Freundeskreises in Paderborn gab der Präsident und Wirtschaftsexperte Professor Renzo Brizzi einen ausführlichen Bericht über die wirtschaftliche Situation und über die politische Zukunft in Italien. „Nach der langen Pandemie scheint Italien neue Kraft zu schöpfen“, sagte Brizzi. Viele Menschen in Italien führten diesen Erfolg auf Mario Draghi zurück. Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank (EZB) ist jetzt italienischer Ministerpräsident. Doch Brizzi warnte auch vor „dunklen Wolken, die am Horizont aufziehen könnten“. So könnten die rechtspopulistische Lega und die rechtsnationale Fratelli d‘Italia die im Frühjahr 2023 anstehenden Neuwahlen gewinnen.