Party für ein Wochenende

Nach Angaben des Veranstalters – einer Bielefelder Event-Agentur – kamen am Freitag 1300 Besucher, am Samstag waren es knapp 1000. Die Behörden hatten die beiden Sausen am Mittwoch sogar für jeweils bis zu 1500 Gäste genehmigt, was immer noch weniger ist als im Vollbetrieb. In Nicht-Pandemie-Zeiten nämlich ist in der Großdiskothek an der Bünder Straße Platz für weit mehr als 2000 Menschen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar