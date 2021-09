Party in der Stadthalle Nieheim

Eine 80er-/90er-Party mit dem Palazzo-Revival-Team steigt am Samstag, 6. November, von 20 Uhr an in der Stadthalle Nieheim

.

„Wir haben wieder richtig Bock auf Party!“, lautet das Motto des Palazzo-Revival-Teams nach langer Corona-Pause. „Wir haben in diesem Jahr wieder Nieheim als Veranstaltungsort gewählt, um nach den Einschränkungen durch die Pandemie erst mal langsam wieder durchzustarten“, sagt Veranstalter Stefan Friedrich (OWL Booking).

Im Saal der Stadthalle werden DJ Porto (Sergio Rohde) und DJ Jürgen (Jürgen Rohde) ihr 80er- und 90er-Disco-Programm spielen. Wer 2019 in Nieheim war, weiß was ihn erwartet: Satter Sound, große Lichtshow, feinste musikalische Erinnerungen, viele Bekannte von „damals“ und durchgetanzte Schuhe.

Die Party wird als 3G-Event, also für Geimpfte, Genesene oder Getestete durchgeführt. Nachgewiesen werden muss ein negativer, maximal 48 Stunden alter PCR-Test. Ein Antigen-Schnelltest reicht nicht aus. Dafür darf in der Stadthalle dann wieder ohne Maske und Abstand gefeiert und getanzt werden – so wie vor der Pandemie. Stefan Friedrich dazu: „Wir Veranstalter sind aktuell gefragt, den Menschen in der Region ein Angebot zum sicheren Feiern zu bieten, damit sich alle auch wieder an die großen Partys gewöhnen. Durch die neue Corona-Schutzverordnung NRW und auch durch die hohe Impfquote im Kreis ist diese Art von Feiern endlich wieder möglich. Die gesamte anwesende Crew wird bei unseren kommenden Events immunisiert sein.“

Festwirt Holger Lange versorgt die Gäste mit Getränken. Einen Außenbereich mit Pizza, Bratwurst und weiteren Snacks gibt es ebenfalls.

Einen besonderen Service gibt es für die Gäste aus Steinheim: Vom Bahnhof Steinheim fährt mindestens ein Bus der Firma Kirsch Reisedienst nach Nieheim. Die erste Tour ist bereits über die Hälfte gebucht, gegebenenfalls wird es einen zweiten Bus geben. Der Bus fährt um 19.30 Uhr am Bahnhof Steinheim ab. Rückfahrt ist um 2 Uhr vom Kornhaus Nieheim.

Karten und Bustickets gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: Holz- und Pellet Ofenzentrum NRW Nieheim, Raiffeisenmarkt in Steinheim, Claes und Rohde Automobile in Bergheim, Krog Optik in Höxter, Augenoptik, Schmuck und Uhren Müller in Brakel, online unter owl-booking.de oder an der Abendkasse.