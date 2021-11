Party-Nächte im Fokus der Polizei

Lübbecke

Die Niedernstraße gilt als Lübbeckes Kneipenmeile. Doch derzeit hat die Parallelstraße zur Haupteinkaufsmeile keinen guten Ruf. Vor allem der westliche Bereich hat sich zu einem Einsatz-Hotspot der Polizei entwickelt, die zu nächtlichen Schlägereien und lautstarkem Krawall an den Wochenenden gerufen wird. Anwohner klagen über Ruhestörungen bis in die frühen Morgenstunden. Städtisches Ordnungsamt und Polizei wollen die Pro­bleme jetzt Hand in Hand in den Griff bekommen.

Von Friederike Niemeyer