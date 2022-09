Partystimmung im Katharinen-Festzelt in Delbrück

Die Top-40-Band „The Great Gatsby“ tritt am Samstag, 17. September, auf. Ihr Repertoire aus Charts und Partyrock richtet sich an die Zielgruppe 30+. Beginn der Party ist um 20 Uhr.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause wird zusammen mit der Band „Bayernmän“ am Montag wieder zünftig bayerisch in Delbrück gefeiert. Die „Bayernmän“, ausgezeichnet als „Beste Partyband Deutschlands“ (Fachmedienpreis), ist seit vielen Jahren auf dem Oktoberfest in München gebucht und tourt aktuell durch Deutschland. Am Katharinenmarkt-Montag haben die Profimusiker den Auftrag, den Frühshoppen am Finaltag des Katharinenmarktes zu einem Erlebnis der Extraklasse zu machen.

Der Eintritt ins Festzelt ist zu allen Veranstaltungen an allen Veranstaltungstagen wie immer frei. Eine Tischreservierung zum Bayerischen Frühschoppen ist ausschließlich online unter www.oktoberfest-delbrueck.de möglich. Die Reservierungsgebühr in Höhe von 10,80 Euro pro Person wird gegen Vorlage des Reservierungstickets in voller Höhe in einen Verzehrgutschein umgetauscht.

Einlass ist ab 9.30 Uhr für Besucher mit reservierten Plätzen, ab 10 Uhr ist das Zelt dann für jedermann geöffnet. Im Zelt und an den Tischen wird in diesem Jahr kein Frühstück beziehungsweise keine Brotzeit angeboten, teilt der Veranstalter mit.