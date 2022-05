Partystimmung mit Songs von „Herrn H“

Die Organisatorinnen des Kirchenkreises, Pfarrerin Elke Hansmann, Synodalbeauftragte für Kindertageseinrichtungen, und Rena Sokolski, Fachberaterin für Kindertageseinrichtungen, freuten sich, dass so viele Menschen ihrer Einladung gefolgt waren. Gemeinsam mit Andreas Lehnert am Klavier feierten sie einen Eröffnungsgottesdienst, an dem sich die Kinder beteiligen konnten. „Dieser Tag ist als Dankeschön für Eltern und ihre Kinder gedacht, denn sie mussten in den vergangenen zwei Jahren viele Abstriche hinnehmen“, sagte Pfarrerin Hansmann. Auch Superintendent Volker Neuhoff zeigte sich in seiner Begrüßung zufrieden und verteilte Armbänder mit dem neuen Kinderlogo des Kirchenkreises.

Dann folgte der Höhepunkt des Nachmittags: Das große Kinder-Mitmach-Konzert mit dem bekannten Sänger „Herr H“ alias Simon Horn. Unter dem Motto „Neue deutsche Kindermusik“ begeisterte der gut gelaunte Musiker seine kleinen und großen Zuhörer. Seine Plüschfreunde Raphi die Giraffe und der Pinguin durften auch nicht fehlen. Die kleinen Fans sangen und tanzten vor der Bühne mit und klatschten fröhlich in die Hände.

Nach dem Konzert nahm sich der Sänger noch viel Zeit für seine kleinen Fans und verteilte eifrig Autogramme und machte gemeinsame Fotos.