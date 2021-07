Passant löscht Küchenbrand

Alle drei Wertheraner Löschzüge, die Drehleiter aus Halle und der Rettungsdienst wurden am Samstagabend, 3. Juli, gegen 18.20 Uhr nach Werther-Langenheide gerufen, dort sollte ein Wohnhaus brennen. Vor Ort eingetroffen, stellte sich heraus, dass eine Küche gebrannt hatte.

Nach WB-Informationen hatte ein Pkw-Fahrer, der mit seiner Frau auf dem Weg nach Theenhausen war, an der Rotenhagener Straße Qualm aus einem Haus dringen sehen. Der Fahrer hielt daraufhin ebenso an wie ein zeitgleich vorbeikommender Pkw mit zwei Männern sowie ein Traktorfahrer, der die Feuerwehr rief. Einer dieser vier Helfer trat die Tür des Hauses ein, fand im Keller einen Wasserschlauch und konnte das Feuer im Gebäude löschen – während ein weiterer der Männer in der Küche des Hauses geistesgegenwärtig den Herd mit angebranntem Essen abstellte.