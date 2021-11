Paveier sind Stargäste beim jecken Jubiläum

Steinheim

Am 11.11. startet die Steinheimer Karnevalsgesellschaft (StKG) in eine ganz besondere Session. Am Rosenmontag 2022 schauen Steinheims Närrinnen und Narren auf 111 Jahre Umzüge in der Karnevalshochburg in der Emmer­stadt zurück. Für das Jubiläumswochenende im August hat die kölsche Band „Die Paveier“ zugesagt.