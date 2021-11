Pedalritter fliegen durch die Luft

Stolz erklimmen Oskar Bremke, Louis Engelke und Ben Schmitt mit ihrem Mountainbike den Starthügel, um kurz nacheinander die Rampe runter zu sausen und Kurs auf einen neuen Parcours auf dem Monte Scherbelino zu nehmen. Dass die Strecke, ein so genannter Free Ride mit Sprüngen, kürzlich fertiggestellt werden konnte, ist auch mit das Verdienst der drei Montainbiker, die beim Wurzeln-Entfernen und Hügel-Aufwerfen tatkräftig mit angepackt haben.

Naturfreunde schaffen in Bielefeld neuen und anspruchsvollen Mountainbiker-Parcours auf dem Monte Scherbelino

Auf der neuen Strecke ermöglichen Sprunghügel dem Fahrer, abzuheben und über kurze Zeit in der Luft zu schweben.

„Hier geschieht alles in ehrenamtlicher Arbeit. Wir bekommen keinen Zuschuss von der Stadt“, verdeutlicht Gerd Weichynik, Vorsitzender der Naturfreunde Bielefeld. Seit drei Jahren betreibt der Verein Naturfreunde auf dem Monte Scherbelino – gelegen an der Brückenstraße gegenüber dem Westfalen-Kolleg – einen legalen Mountainbike-Parcours mit verschiedenen Strecken in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.