Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Ein Pedelec-Fahrer (78) ist am Donnerstagabend bei einem Sturz schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war es ein Alleinunfall. Trotzdem erhoffen sich die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats Hinweise aus der Bevölkerung.

78-Jähriger stürzt auf dem Sültebusch-Radweg in Bad Oeynhausen

Auf diesem Abschnitt des Radweges vor der Unterführung zur Kanalstraße auf dem Sültebusch-Radweg in Bad Oeynhausen ist ein Pedelec-Fahrer (78) gestürzt.

Der Senior wurde von den alarmierten Einsatzkräften der Polizeiwache Bad Oeynhausen gegen 18 Uhr kurz vor der Unterführung zur Kanalstraße auf dem Sültebusch-Radweg liegend aufgefunden. Hierbei wies der 78-Jährige erhebliche Sturzverletzungen auf. Der Verletzte konnte bisher noch nicht zum Unfallhergang befragt werden.

Nach Angaben des Anrufers (69) hatte dieser zum Unfallzeitpunkt keinen weiteren Verkehrsteilnehmer in dem Bereich bemerkt. Aufgrund der Spurenlage dürfte sich der Unfall laut Polizei wie folgt zugetragen haben: Der Bad Oeynhausener befuhr mit seinem Pedelec den Radweg in Richtung Sielpark und stürzte aus bisher unbekannten Gründen in der abfallenden Kurve. Nach notärztlicher Behandlung vor Ort wurde ins Klinikum Minden gebracht. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter Telefon 0571/8866-0 entgegen.