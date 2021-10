Pedelecfahrer schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pedelecfahrern ist es am Freitagabend in Paderborn gekommen. Beim Überholen stürzte ein 37-Jähriger und verletzte sich schwer.

Ein 37-jähriger Pedelecfahrer ist am Freitagabend beim Überholen eines anderen Pedelecfahrers (50) in Paderborn gestürzt und hat sich dabei schwer am Kopf verletzt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall auf dem Gehweg an der Wilfried-Finke-Allee in Fahrtrichtung Kreisverkehr. Beim Überholen berührten sich die beiden Pedelecs. Der 37-Jährige kam zu Fall. Er trug keinen Fahrradhelm. Aufgrund der schweren Verletzung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.