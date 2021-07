Penny-Markt in Spradow schließt

Bünde

Der Penny-Markt an der Bünder Borriesstraße ist bald Geschichte. Am Samstag, 9. Juli, öffnet der Discounter zum letzten Mal seine Türen. Ab Montag ist die Filiale dicht. Möglicherweise steht ein Nachfolger für die Immobilie aber schon in den Startlöchern.

Von Daniel Salmon