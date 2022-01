Per App zu Vlothos Stolpersteinen

Vlotho

Die neue Stolperstein-App des WDR zeigt auch den Weg zu den 41 Stolpersteinen in Vlotho, die an 41 Frauen, Männer und Kinder jüdischen Glaubens erinnern. Die Mendel-Grundmann-Gesellschaft lädt für Donnerstag, 27. Januar, zu einem Rundgang zu den in Vlotho verlegten Stolpersteinen ein.

Von Jürgen Gebhard