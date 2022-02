Per Flugzeug, mit Güterzug oder in Lkw-Marschkolonnen nach Litauen

Höxter

Soldaten aus Höxter und Augustdorf sind auf dem Weg zum Einsatz in Osteuropa. Litauen ist das Ziel der Truppen. Auch aus sieben weiteren Heeresstandorten sind Bundeswehrverbände in Richtung Baltikum in Marsch gesetzt worden. 350 Soldaten aus ganz Deutschland sind es insgesamt. Erstmals bestätigte der Pressesprecher des ABC-Abwehrbataillons 7 in Höxter, Leutnant Thorsten Wiedenbein, am Dienstagmittag offiziell, dass zwei Konvois mit vielen Militärlastern und Fuchs-Spürpanzern sowie Soldatinnen und Soldaten am Sonntag und Montag aus der General-Weber-Kaserne in Richtung Osteinsatz ausgerückt seien.

Von Michael Robrecht