Per Haftbefehl Gesuchter geht Polizei ins Netz

Büren

Ein per Haftbefehl gesuchter 42-Jähriger ist der Polizei in der Nacht zum vergangenen Sonntag ins Netz gegangen. Der Mann war nach Polizeiangaben mit seinem Auto gegen 23.35 Uhr auf der Flughafenstraße in Ahden unterwegs, wo die Polizei bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Einsatz war.