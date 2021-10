Per Rad aus Kassel und zurück

Der Teilnehmer mit der weitesten Anreise hatte sich bereits am frühen Morgen aus dem Landkreis Kassel mit dem Rad aufgemacht und kam gegen Mittag bei der Kontrollstation an. Nach einer Runde fuhr er gestärkt wieder zurück und meldete sich um 22.19 Uhr nach 294 absolvierten Kilometern per E-Mail von seinem Ausgangsort. „Wie von diesem Teilnehmer haben wir viel Zuspruch erhalten. Dank an die hiesigen Vereine, dass überhaupt wieder eine derartige Veranstaltung stattgefunden hat“, sagt Berthold Halstrick, Fachwart des PSV Stukenbrock.

Der neue Veranstaltungsort lag perfekt an der Strecke und bot viel Freiraum, so dass beim nächsten Mal sicher wieder eine Kuchentheke und ein Grillstand aufgebaut werden können. Der Einkehrschwung am Ende der Tour mit der üblichen Fachsimpelei in geselliger Runde fehlte auch hier. „Da unsere Veranstaltung kein Renncharakter hat, wird mehr Wert auf die sozialen Kontakte vor und nach den einzelnen Touren Wert gelegt. Hier hoffen wir auf baldige Rückkehr zu den alten Gewohnheiten“, so Berthold Halstrick weiter.