Perfekter Abschluss und Startschuss

Gutes Wetter wie noch nie, ein Seifenblasenkünstler und ein Bläserquartett als außergewöhnliches Rahmenprogramm und ein ebenfalls außergewöhnlicher Besucheransturm – der dritte Feierabendmarkt in Brakel war ein perfekter Abschluss für die Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland und Diemeltal, die ihn zum letzten Mal organisiert hat und gleichzeitig Startschuss für künftige Feierabendmärkte in Brakel.

Vielfalt prägt dritten Feierabendmarkt in Brakel

Stark frequentiert war der Stand, an dem die Obstwiesenberaterinnen Monika Vogt, Jutta Richter und Obstwiesenberater Uli Engemann informierten. Die Suche nach dem „Schönen aus Borlinghausen“ – einer verschollenen Apfelsorte – war allerdings erfolglos. Hinzu kam, dass Obstwiesenberaterin Marie-Luise Eickmeier-Ehrlich erkrankt war und die Obstbestimmung nicht angeboten werden konnte. „Die Möglichkeit besteht am Freitag, 29. Oktober, von 11 bis 18 Uhr am Bürgerhaus Herste“, erklärte Monika Vogt.