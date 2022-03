Perfektes Dinner mit frischen Forellen?

Dr. Stefan Kontowski und seine Fischzucht in Steinhagen-Amshausen bekamen Besuch vom Fernsehteam – zu sehen am 8. März auf VOX

Als an einem Dienstag im vergangenen Dezember ein Bielefelder Kunde auf dem Hof der Amshausener Fischzucht am Forellenweg vorfuhr, ahnte Stefan Kontowski nichts von dem, was noch folgen sollte. Erst einmal kaufte der Bielefelder Gast frische Forellen und bat dazu noch um den einen oder anderen Tipp zum Selbsträuchern. „Nebenbei berichtete er mir dann, dass er damit als Kandidat der VOX-Fernsehsendung ‚Das perfekte Dinner‘ eine Vorspeisen-Variation zusammenstellen wolle“, erinnert sich Kontowski – und dachte sich erst einmal nichts weiter dabei. In der Sendung treten fünf Hobbyköche gegeneinander an (siehe unten).