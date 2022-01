Perfektes Outfit für den schönsten Tag

Andere glücklich zu machen, ist ihr Metier. In ihrer Boutique fließen sogar hier und dort Tränen – Tränen der Rührung und der Freude. Denn es geht ja schließlich um den schönsten Tag im Leben. Den wollen Braut und Bräutigam im perfekten Outfit begehen. Bei „Tinas Moden“ (Boutique TM) in Höxter werden Paare fündig und gut beraten – seit 25 Jahren. So lange schon kleiden Bettina Hörnlein und ihr Team Verliebte für den festlichen Start ins Eheleben ein.

Lampenfieber, Vorfreude und große Gefühle: All das bringen Paare mit, wenn sie zum vereinbarten Termin das Jubiläums-Geschäft in der Westerbachstraße aufsuchen. Braut und Bräutigam können sich in der „Boutique TM“ zeitgleich einkleiden, ohne einander zu begegnen: „Unsere Ladenlokale für die Brautkleider und die Anzüge liegen direkt nebeneinander“, erläutert Bettina Hörnlein, die von Ehemann Uwe tatkräftig unterstützt wird. Interessanterweise dürfen, wie die Unternehmerin „aus dem Nähkästchen plaudert“, die meisten Herren die Braut vor dem großen Tag nicht im Kleid sehen. Die Damen hingegen lassen sich umgekehrt eher weniger auf diesen Überraschungseffekt ein. Viele Bräute sehen sich vorher an, in welchem Outfit der Partner sie zum Traualtar zu führt gedenkt. So kommt es in der „Boutique TM“ durchaus vor, dass der eine oder andere Bräutigam mal eben rüber in die Brautmodenabteilung geht, um mit der Partnerin Rücksprache zu nehmen oder sich den Anzug von ihr „absegnen“ zu lassen.