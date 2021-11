Frau tot aufgefunden

Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Erpentrup hat die Feuerwehr eine tote Frau geborgen. Ob es sich dabei um die 82-Jährige Bewohnerin handelt, ist noch unklar.

Zimmerbrand in Einfamilienhaus in Bad Driburg-Erpentrup

Am Sonntagmorgen gegen 9.18 Uhr hatte ein aufmerksamer Nachbar Rauchentwicklung in dem Haus in der Straße „Am Thetkamp“ bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

„Zur Brandbekämpfung und zur Menschenrettung sind wir unter Atemschutz ins Haus gegangen“, berichtete vor Ort Einsatzleiter Benedikt Rüsing. Dichter Rauch habe sich durch die untere Etage des Hauses gezogen. Die Ursache für den Rauch war schnell gefunden: Ein Sofa stand in Flammen. Den Zimmerbrand hatten die Einsatzkräfte schnell unter Kontrolle.

Bei den Löscharbeiten entdeckten die Feuerwehrleute im Erdgeschoss die leblose Frau. Die Identität müsse noch geklärt werden, so ein Polizeibeamter vor Ort. Auch die Brandursache sei noch unklar. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf ungefähr 60.000 Euro.

Im Einsatz waren etwa 45 Feuerwehrleute der Löschgruppen Langeland und Reelsen sowie des Löschzuges Bad Driburg. Rettungsdienst, Notarzt und Polizei waren ebenfalls vor Ort. „Die weiteren Ermittlungen übernimmt jetzt die Kriminalpolizei“, erklärte ein Polizeibeamter an der Einsatzstelle.