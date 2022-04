Personal, Diesel, Dünger – alles wird teurer

Wenn es wärmer wird, kommt mit den Frühlingsgefühlen auch die Lust auf Spargel“, sagt Björn Borgmeyer (44) vom gleichnamigen Spargel- und Erdbeerhof. Das ist jedoch erst seit dieser Woche vor Ostern der Fall. Denn am 1. April fiel noch einmal Schnee. Es folgten einige frostige Nächte und verregnete Tage. „Das Wetter hat mir gar nicht geschmeckt“, sagt Borgmeyer.

Die Mitarbeiter hatten die ersten Stangen des Jahres bereits am 20. März gestochen. Der Einsatz einer doppelten Folienabdeckung, die einen Tunnel oberhalb des Damms erzeugt, macht diesen frühen Zeitpunkt möglich. „Normalerweise gibt es ein exponentielles Wachstum bei der Ernte. Wegen des Wetters hatten wir uns Anfang April jedoch auf einem konstant niedrigen Niveau eingependelt“, sagt der 44-Jährige. Die anfänglich geringen Erträge auf neun Hektar – in der Spargelhochzeit wird auf 18 Hektar gestochen – sind jedoch nicht das einzige, was Borgmeyer umtreibt.