Personalnot verhindert Hallenbau

Die Pläne liegen in der Schublade, das Geld ist bewilligt: Eigentlich hätte mit dem Sporthallen-Neubau der Grundschule Stiftberg längst begonnen werden können. Was fehlt, ist ein Bauleiter. Der Fachkräftemangel trifft den öffentlichen Dienst mit voller Wucht.

Grundschule Stiftberg in Herford muss weiter warten – städtischem IAB fehlen acht Ingenieure

Wie eng es in der Halle ist, zeigt dieses Foto: Für viele Sportarten sind die 127 Quadratmeter zu klein.

Schulleiterin Elke Tölke ist die Enttäuschung anzumerken. Seit 2004 hat sie das Sagen in der Einrichtung am Steinweg – und genau so lange kämpft sie bereits für eine neue Halle.