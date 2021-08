Personenzug für einen Tag auf der Schiene

Thomas Dippert (VCD), Klaus Haasis (Ratsmitglied Bad Essen) und Willi Wächter (Pro Bahn OWL, von links) setzen sich dafür ein, dass die Strecke zwischen Bad Holzhausen und Bohmte wieder für den Personenverkehr genutzt wird. Am Samstag, 28. August, können Interessierte an einer Demo-Fahrt auf einem Teilstück der Strecke mitfahren. Die rote Signaltafel in Dahlinghausen markiert das Ende der Strecke. Willi Wächter macht schon mal symbolisch einen „Strich“ durch die Begrenzung.

Foto: Peter Götz