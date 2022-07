Persönlich, kritisch und mutig

Bielefeld

Besondere Zeiten bringen besondere Kunst hervor. Sehr politisch, reflektiert und kritisch wirken die 56 Abschlussarbeiten, die die Bielefelder Fachhochschule für Gestaltung an diesem Wochenende an der Lampingstraße zeigt. Die Besucher sehen die Arbeiten von Studenten der vier Studienrichtungen Kommunikationsdesign, Mode, Fotografie und Bildmedien sowie Digital Media and Experiment. Geöffnet ist die Werkschau am Freitag ab 18 Uhr, am Samstag von 11 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr.

Von Kerstin Sewöster