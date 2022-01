Persönlich oder per Post

Schule an der Altenau Borchen nimmt vom 31. Januar an Anmeldungen entgegen

Borchen

Die Schule an der Altenau in Borchen nimmt von Montag, 14. Februar, an bis Freitag, 18. Februar, Anmeldungen für zukünftige Fünftklässler an. Dies ist persönlich in der Schule oder durch Zusendung der Unterlagen möglich.