Persönlicher Gruß vom Adventsengel

In diesen Tagen hat im Borchener Rathaus ein besonderes Büro geöffnet: Der Borchener Adventsmarktengel Ella hat sein Weihnachtsbüro eröffnet und beantwortet die zahlreichen Briefe, die Kindergartenkinder an den Engel schreiben.

Da der Borchener Adventsmarkt auch dieses Jahr ausgefallen war, wurde für alle Kindergartenkinder die Möglichkeit geschaffen, einen Brief oder Wunschzettel an den Adventsmarktengel zu schicken. Alle Briefe werden dann vom Engel beantwortet. Dieser Antwort wird ein kleines Überraschungsgeschenk beiliegen.

Eigens für diese Aktion hatte die Borchener Künstlerin Gerda Holtkamp einen „Engelbriefkasten“ erstellt, der noch bis zum 13. Dezember in der Zeit von 8 bis 16 Uhr am Haupteingang des Rathauses hängt. Natürlich kann der Brief auch per Post an den Adventsmarktengel, Rathaus Borchen, Unter der Burg 1, 33178 Borchen, geschickt werden.

Um eine Antwort des Engels zu erhalten, ist es jedoch erforderlich, auf dem Brief oder dem Wunschzettel neben dem Namen die von dem Kind besuchte Kindertageseinrichtung zu vermerken. Die Antworten des Engels für die einzelnen Kinder werden dann über die Kitas verteilt.

Da Engelchen Ella sein Gedicht nicht am Fenster aufsagen konnte, wurde dieses kurzfristig als Videobotschaft aufgenommen. Das Video mit dem Gruß des Engelchens ist unter www.borchen.de zu finden.

Auf Grund einer erneuten Spende der Hans-Joachim- und-Angela-Michels-Stiftung können sich die vom Borchener Warenkorb betreuten Kinder auf Geschenke zu Weihnachten freuen. Deren Eltern waren aufgefordert worden, für Ihre Kinder Weihnachtsgeschenke zu beantragen. Von dieser Möglichkeit haben die Eltern für 103 Kinder Gebrauch gemacht.

Um die Geschenke dem Alter entsprechend zur Verfügung stellen zu können, haben die Eltern mit der Antragstellung auch das Alter ihrer zu beschenkenden Kinder angegeben. Danach erhalten Kinder vor der Einschulung altersgemäßes Spielzeug, das Kind, das im nächsten Jahr eingeschult wird, ein solides Schuletui mit Füller und die Kinder bis zum 12. Lebensjahr zur Stärkung ihrer Lesekompetenz entsprechend ihrem Alter Bücher.

Für die Teens und Teenies zwischen 12 und 16 Jahren bestand in Abstimmung mit ihren Eltern eine Wahlmöglichkeit zwischen Büchern oder einem Gutschein für die Schwimmoper oder für Kinobesuche. Die Geschenke werden im Laufe dieser Woche an die Berechtigten ausgegeben.

Ansonsten hat die Initiative Borchener für Borchener wie andere Vereine auch die Auswirkungen der Coronapandemie zu schultern. Mit Zustimmung aller Vorstandsmitglieder wurde der Vorstand für zwei Jahre einstimmig wieder gewählt.