Persönliches zu Leben, Tod und Ewigkeit

Anne und Nikolaus Schneider diskutieren in Lübbecke über Sterbehilfe

Auf Einladung der evangelischen Erwachsenenbildung im Kirchenkreisverband Minden, Herford, Lübbecke und Vlotho, des evangelischen Kirchenkreises Lübbecke und von „MÖWe Westfalen“ kommen Anne und Nikolaus Schneider am Mittwoch, 27. Oktober, von 16 bis 17.30 in das Gemeindehaus Gehlenbeck, Mühlenstraße 5.

Vor einem Jahr ausgefallen

Da die Veranstaltung pandemiebedingt im letzten Herbst ausfallen musste, freut sich Bildungsreferentin Katrin Weber darauf, nun das Ehepaar in Lübbecke zu begrüßen.

Die Theologin Anne Schneider war Realschullehrerin für Mathematik und evangelische Religion. Nikolaus Schneider ist Theologe, ehemaliger Präses der evangelischen Kirche im Rheinland und Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD). Im März 2019 erschien ihr Buch „Vom Leben und Sterben“. Am 27. Oktober wird das Ehepaar darüber referieren, wohin die Auseinandersetzung die Sterbehilfe bislang geführt hat und ob und wie sich ihre persönliche Position im Zuge ihrer eigenen Konfrontation mit dem Sterben verändert hat.

Was bedeutet Würde am Ende des Lebens?

An diesem Nachmittag soll es unter anderem um diese Fragen gehen: Darf ein sterbenskranker Mensch seinem Leben selbst ein Ende setzen oder nicht? Sollte ein Arzt diesem Menschen helfen können? Was bedeutet Würde am Ende unseres Lebens? Welche Antwort können Christinnen, Christen und Kirche der Gesellschaft anbieten?

Der Eintritt ist frei. Im Gemeindehaus gilt die 3-G-Regel. Es stehen insgesamt 100 Plätze zur Verfügung. Anmeldungen sind möglich bis Montag, 25. Oktober, 12 Uhr, bei Bianca Krumme unter Telefon 0571/83744-58, oder per E-Mail an bkrumme@kk-ekvw.de.