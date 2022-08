Peter Wackel singt zum Kreisschützenfest-Auftakt in Boke

Seit vielen Jahren ist die Kreisschützenfest-Party am Freitagabend der Auftakt für das Kreisschützenfest. An dieser Tradition halten auch die Boker Schützen fest.

Ab 19 Uhr öffnet die Zeltstadt für die Party mit Peter Wackel. Der Malle-Stimmungsmacher wird musikalisch von DJ Niklas Sprenger eingerahmt. Gegen 22 Uhr wird Peter Wackel auf der Bühne erwartet. Karten gibt es im Vorverkauf für acht Euro.

„Erstmals können die Eintrittskarten auch online auf der Seite des Kreisschützenfestes erworben werden“, so Tim Strunz vom zuständigen Arbeitskreis. Mehr als 500 Tickets konnten bereits abgesetzt werden.

„Damit sind wir sehr zufrieden. Die Nachfrage läuft gut“, so Matthias Leutnant, Geschäftsführer der Boker Schützen. Karten sind im Vorverkauf außerdem in den Geschäftsstellen der Volksbank Delbrück-Hövelhof in Boke und Delbrück zu bekommen. Aber natürlich sind auch an der Abendkasse Eintrittskarten erhältlich.

Um zum Festgelände zu gelangen, werden verschiedene Shuttlebusse eingesetzt. Mehrere Busse bedienen den gesamten Altkreis Büren und bringen die Feierfreudigen nach Boke. Auch aus Delbrück werden Shuttlebusse nach Boke fahren. Die genauen Uhrzeiten sind – wie auch der Online-Vorverkauf – im Netz auf der Homepage www.ksf2022.de zu finden.