Pfadfinder paddeln 18 Kilometer

Der CVJM Schloß Holte-Stukenbrock hat sich am Wochenende 20./21. August auf eine Kanutour auf der Lippe mit einer Übernachtung auf einer Wiese am Fluss begeben. Alle Pfadfinderinnen und Pfadfinder, ab zehn Jahre aufwärts, waren dazu eingeladen.

Gruppe des CVJM Schloß Holte-Stukenbrock bewältigt die Lippe in Kanus und übernachtet direkt am Fluss

Diese 15 Personen starke Gruppe des CVJM Schloß Holte-Stukenbrock hat sich auf eine zweitägige Kanufahrt auf der Lippe begeben. Übernachtet wurde direkt am Fluss.

Mit Bulli und Kanu-Anhänger ging es um 11 Uhr in Schloß Holte-Stukenbrock los. In Lippstadt angekommen, wurde nach einer kurzen Einweisung um 12.30 Uhr mit 15 Personen die Tour gestartet. Die nahezu unberührte Natur zu erleben, war für alle Teilnehmer wunderbar. „Wir haben viele Vögel, unter anderen auch einen Eisvogel, gesehen“, sagt Pfarrer Dr. Carsten Glatt.

Nach etwa neun Kilometern gab es eine kurze Pause in Benninghausen, wo die mitgebrachten Lunchpakete auf einem Grillplatz verzehrt wurden. Die weiteren neun Kilometer führten durch viele schöne Orte entlang der Lippe, bis abends gegen 18 Uhr das Ziel erreicht wurde: Eine Wiese an der Kesseler Mühle, wo bereits der Bulli wartete.

„Wir waren nach rund fünf Stunden auf dem Wasser ganz schön erschöpft und hungrig. Und auch von oben waren wir zwischendurch mit Wasser bedacht worden – aber das hat uns alles nichts ausgemacht“, so Carsten Glatt.

Nachdem die Jurte und Zelte aufgebaut waren und sich die Gruppe im Fluss erfrischt hatte, begannen die Vorbereitungen für das Abendessen. In einem „Dutchoven“ und über einem Feuer wurde das Abendessen zubereitet. Nach einem kurzen Abendprogramm, bei dem „Werwolf“ gespielt wurde, ging es ins Bett. Einige Kids übernachteten in der Jurte, andere in mitgebrachten Zelten.

Kanutour CVJM Schloß Holte-Stukenbrock: 18 Kilometer legten die Pfadfinder auf der Lippe zurück. Foto: Carsten Glatt

Mit Frühsport wurden die Kinder am nächsten Morgen geweckt und mit einem Frühstück gestärkt. Danach wurden die Zelte wieder eingepackt und Kanus, Zelte und Gepäck in dem mitgenommenen Bulli verstaut.

„Zum Abschluss haben wir besprochen, was gut war und was wir beim nächsten Mal anders machen könnten. Alle waren einhellig der Meinung: das wollen wir bald wiederholen“, gibt Carsten Glatt das positive Stimmungsfeld wieder. Gegen Mittag kehrte die Gruppe dann nach Schloß Holte-Stukenbrock zurück.

Dank einer Spende in Höhe von 5000 Euro der Osthushenrich-Stiftung und einer alten Rücklage, die die Evangelische Kirchengemeinde für den 2014 in der Stadt gegründeten CVJM gebildet hatte, konnte das Equipment Ende des vergangenen Jahres um weitere vier Kanus sowie Schwimmwesten und Paddel erweitert werden. Zuvor waren bereits vier Kajaks und zwei Kanus (Kanadier) angeschafft worden. Die Pfadfinder haben 40 aktive Mitglieder im Alter von vier bis 20 Jahren, inklusive Familienmitgliedschaften zählt der CVJM Schloß Holte-Stukenbrock 70 Mitglieder.