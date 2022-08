Energie-Scout-Wettbewerb: „Pfandflasche“ bringt 162.000 Euro

Berlin ist eine Reise wert, heißt es im Volksmund. Auf Welat Akay, Mark Phillip Klassen, Marcel Müchler, Niklas Neiske und Julian Sielhorst traf dies im Juni ganz besonders zu. Denn die Mitarbeiter des Armaturen-Herstellers ARI sind in der Bundeshauptstadt als beste Energie-Scouts des Jahres 2022 in Deutschland in der Kategorie „Große Unternehmen“ ausgezeichnet worden.

Am Donnerstag wurden die Preisträger am Firmensitz in Schloß Holte-Stukenbrock noch einmal geehrt. „Wir freuen uns sehr über diesen Sieg. Diese Auszeichnung ist eine große Ehre für uns. Wir sind mächtig stolz auf diese tolle Leistung“, sparte ARI-Geschäftsführer Heinrich Brechmann nicht mit Lob. Seit vielen Jahren ist ARI bei dem seit 2014 bestehenden Wettbewerb mit verschiedenen Teams auf unterschiedlichen Ebenen erfolgreich. „Aber das ist das Meisterstück, um im Jargon zu bleiben“, sagte Heinrich Brechmann in Richtung der Geehrten.