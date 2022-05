Pfarrer Matthias Storck geht in den Ruhestand

Herford/Kirchlengern

Matthias Storck, mehr als 30 Jahre als Pfarrer im Kirchenkreis Herford tätig, geht in den Ruhestand. Der 65-Jährige verabschiedet sich am 8. Mai in der Alten Dorfkirche Steinhagen. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr. Zu den Gästen zählt der Liedermacher Wolf Biermann, der sein Lied „Ermutigung“ vortragen wird.

Von Hartmut Horstmann