Pfarrer steht vor vielen Baustellen

Im Fußboden des „blauen Salons“ im Brakeler Pfarrhaus klafft ein Loch, im Treppenhaus ist der Lehmputz bis auf eine Ziegelsteinmauer abgetragen, und auch sonst ist von der einstigen Gemütlichkeit der Räume so gut wie nichts mehr übrig geblieben. „Das Haus muss komplett in den Rohbauzustand versetzt und saniert werden“, berichtet Monsignore Andreas Kurte. Doch das ist bei weitem nicht seine einzige Baustelle. Dennoch zieht der Pfarrer im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT eine positive Bilanz seiner ersten Monate im Amt.

„Mir geht es in Brakel sehr gut. Ich bin zufrieden“, antwortet er auf die Frage, wie er sich in Brakel nach mehr als 100 Tagen als Seelsorger an der Basis fühlt, nachdem er den Posten als Personalchef des Erzbistums aufgegeben und aus dem Domkapitel ausgeschieden ist, um Nachfolger von Pfarrer Willi Koch zu werden. Der hatte 30 Jahre in der Nethestadt gewirkt.