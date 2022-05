Pfarrgarten mit neuem Gesicht

Die Planung für die Umgestaltung des Pfarrgartens wird in Albaxen vorgestellt. Dieses geschieht am Donnerstag, 26. Mai. Am Himmelfahrtstag wird im Weserdorf das Pfarrfest gefeiert.

Gemeinde in Albaxen weiht umgebautes Pfarrheim am Himmelfahrtstag ein

„Drei Studentinnen der Technischen Hochschule OWL in Höxter die Planung für den Garten gemacht“, berichtete Elmar Markus aus dem Kirchenvorstand. Der Plan sei vielseitig und ansprechend – hebt der Kirchenvorstand hervor.

Geplant ist ein barrierefreier Zugang, damit das Gelände von allen Generationen genutzt werden kann. Das Gartenprojekt soll eine Reihe von Umgestaltungen abschließen. So wird beim Pfarrfest auch das Pfarrheim wieder eröffnet. In den Räumen wurden die Küche und die Toiletten erneuert. Ebenso wurden die Jugendräume renoviert. Die Bücherei hat im Gebäude ein neues Domizil gefunden. „Auch der Standort des Pfarrbüros ist verlegt worden“, sagte Elmar Markus.

Das Pfarrfest beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst auf dem Kirchplatz. Anschließend soll die Pfarrheimeröffnung gefeiert werden. Für die Kinder gibt es eine Hüpfburg, Kinderschminken und einen Flohmarkt. Eine Anmeldung für den Flohmarkt ist nicht erforderlich. Decken und Klapptische müssen aber mitgebracht werden, der Aufbau ist von 12 Uhr an möglich. Speisen und Getränke gibt es beim Pfarrfest auch. „Der Erlös soll für weitere Anschaffungen im Pfarrheim und für die Gestaltung des Gartens genutzt werden“, kündigt Elmar Markus an.

Bürgerfrühstück

Erworben werden können beim Pfarrfest Tickets für das Bürgerfrühstück und das in der Zeit von 15 Uhr bis 16 Uhr vor dem Pfarrheim. Dieses richten der Förderverein der Grundschule im Wesertal und die Dorfwerkstatt am Sonntag, 26. Juni, ab 10 Uhr aus. Weitere Anmeldemöglichkeiten: Treff ab 60 am 21. Mai im Schützenhaus und am Samstag, 28. Mai, im Schützenhaus von 19 bis 20 Uhr. Interessierte können eine Email an dorfwerkstatt@albaxen.de schicken und erhalten einen Link zur Anmeldung.

Tische und Bänke werden zur Verfügung gestellt. Für einen Platz wird um eine Spende von einem Euro gebeten. „Die Anzahl der Brötchen wird bei der Anmeldung gleich mitbestellt und mitbezahlt“, teilen die Organisatoren mit. Neben Einzelanmeldungen sind auch Gruppenanmeldungen bis zum 8. Juni möglich.

Außerdem werden vor Ort Getränke – Kaffee, Tee, Milch, Wasser, Sekt und andere Kaltgetränke zum Kauf angeboten. „Die Teilnehmer müssen allerdings ihren Platz selbst decken“, teilen die Organisatoren mit. Dazu sollen sie Geschirr, also auch einen Kaffeebecher, Besteck und alles, was zusätzlich zum trockenen Brötchen verzehrt werden soll, selbst mitbringen.

Das Heimatmuseum wird an diesem Vormittag zur Besichtigung in den Räumlichkeiten der Schule geöffnet sein. Außerdem wird auch für ein kleines Programm gesorgt. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt dem Förderverein der Grundschule zu Gute.