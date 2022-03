Pferde beflügeln Kita-Kinder

Das Voltigierpferd „Cruzador“ und Simone Verbarg-Wüllner haben die Mädchen und Jungen der Kita Sonnenstrahl auf vielfältige Weise in Bewegung gebracht.

Ein Stück Normalität und einige unbeschwerte Stunden erleben jetzt 24 Kinder der evangelischen Kindertagesstätte Sonnenstrahl in Rahden in der Reithalle Preußisch Ströhen. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Reiterverein Preußisch Ströhen ließ sich nun die erste Gruppe mit Mädchen und Jungen im Vorschulalter beim Voltigieren durch das Pferd regelrecht beflügeln. Zwei weitere Gruppen folgen in den nächsten Wochen.