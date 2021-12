Pferde vor St. Michael gesegnet

Janina Dierkes und ihre Reitschüler erfreuen sich und viele Zuschauer am Stephanusritt durch Werther

Werther

„Die Adventszeit ist eine Zeit voller Traditionen und Symbole mit all ihren Lichtern und Gebräuchen“, erklärte Janina Dierkes, die jetzt mit ihren Reitschülern etwas ganz Besonderes vorbereitet hatte. In Weihnachtskostümen machten sich zehn Reiterinnen und Reiter mit ihren Pferden vom Schröttinghausener Stall aus auf den Weg in Richtung Werther.

Von Malte Krammenschneider