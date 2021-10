Pflanzflächen gesucht

„In unseren heimischen Gefilden findet zum Beispiel das Mauswiesel oder die seltene Haselmaus in Hecken Versteckmöglichkeiten und ein Winterquartier“, sagt Tanja Hochwald vom Amt für Umwelt, Natur und Klimaschutz des Kreises Paderborn. Doch dieser natürliche Lebensraum schwinde und der Bestand vieler heimischer Vogel- und Insektenarten sei stark bedroht, schreibt der Kreis in einer Mitteilung. Deshalb fördert der Kreis Paderborn Anpflanzungen in Form von Neuanlagen oder als Ergänzung von Hecken und Streuobstwiesen.

„Hecken bieten nicht nur Nahrung und Lebensraum, sondern können Windgeschwindigkeiten um bis zu 60 Prozent reduzieren, schützen Böden vor Erosion, verringern als Pufferzone Schadstoffeinträge und regulieren das Mikroklima“, schreibt der Kreis. Dadurch seien Hecken auch ein wichtiger Baustein im Rahmen des Klimaschutzes.

„Wir unterstützen daher Landwirte, Jäger, Privatpersonen, Gruppen oder Vereine, die etwas für den Natur- und Artenschutz tun wollen. Wer Gehölze oder Obstbäume in der Landschaft pflanzen will, dem werden geeignete Pflanzen zur Verfügung gestellt“, so Hochwald. Das Kreisumweltamt verwende nur heimische Pflanzen und für Streuobstwiesen alte, regionale Kultursorten wie das Paderborner Seidenhemdchen, eine Apfelbaum-Sorte. Wichtig sei außerdem, dass die Neupflanzung im Zusammenspiel mit der Umgebung über eine gewisse Größe verfügt und – neben einer Bereicherung des Landschaftsbildes – einen entsprechenden Mehrwert für die Tier- und Vogelwelt bringe. Gefördert werden daher nur Anpflanzungen außerhalb der bebauten Ortsbereiche. Auch werden keine Anpflanzungen gefördert, für die es bereits anderweitige Verpflichtungen, wie im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen, gibt. Der Kreis Paderborn stellt die heimischen Gehölze auf Anfrage zur Verfügung. Pflanzung und Pflegemaßnahmen müssen in der Regel eigenständig erfolgen.

„Jetzt beginnt die optimale Zeit, um Sträucher und Bäume in die Erde zu bringen. Ich hoffe daher, dass sich viele Naturfreunde melden werden“, betont die Umweltschützerin. Für Auskünfte steht Tanja Hochwald unter der Telefonnummer 05251/3086656 zur Verfügung.