Pfosten sind ein Fall für die Staatsanwaltschaft

Die drei festgeschweißten Absperrpfosten im Bereich der Straßen Am Hambkebach/ Ecke Twellkämpe werden ein Fall für die Staatsanwaltschaft in Bielefeld. Das hat Thomas Bensch, Sprecher der Kreispolizei in Minden, am Freitag auf Anfrage dieser Zeitung mitgeteilt.

Wie berichtet, musste am Karfreitag ein Rettungswagen mit einem Patienten in instabilem Gesundheitszustand einen Umweg zum Krankenhaus Bad Oeynhausen in Kauf nehmen, weil die Besatzung die festgeschweißten Absperrpfosten in unmittelbarer Nähe des Seniorenzentrums Bethel nicht aus eigener Kraft entfernen konnte. Laut Thomas Bensch sei in der Folge Anzeige gegen die mutmaßlich unbekannten Täter erstattet worden, die die Pfosten festgeschweißt haben sollten.