Philipp Frahmke löst Kevin Taron im Januar ab

35-Jähriger führt ab Neujahr die Wirtschaftsjunioren Paderborn und Höxter – Jahreshauptversammlung zum zweiten Mal in Folge digital abgehalten

Philipp Frahmke übernimmt am 1. Januar 2022 den Vorsitz bei den Wirtschaftsjunioren Paderborn und Höxter von Kevin Taron (rechts).

„Ich habe 2020 nicht damit gerechnet, dass es 2021 mit Corona so weitergehen oder die Situation sogar noch schlimmer werden könnte. Nun, zum Ende meiner Amtszeit frage ich mich schon, was das war“, gibt Taron in seinen Worten zu.

Vieles von dem, was sein Vorstandsteam und er sich vorgenommen und was durch die Leiter der Ressorts Bildung und Wirtschaft, Kultur und Geselliges, Zukunft und Politik, Unternehmertum sowie Marketing geplant worden sei, konnte nicht umgesetzt werden. „Wir mussten viele harte und bittere Entscheidungen treffen und tolle Veranstaltungen verschieben oder ganz absagen“, sagt Taron. Dort, wo es möglich gewesen sei, habe das Netzwerk sehr schnell und kreativ reagiert. „Wir konnten viele Themen digital durchführen. Aber wir haben dabei alle immer wieder gemerkt, dass nichts den persönlichen Kontakt ersetzen kann“, bilanziert Taron.

Trotz aller Schwierigkeiten habe sein Vorstand in den vergangenen zwei Jahren gute Arbeit geleistet. Die Mitgliederzahl ist mit 89 stabil geblieben. Gemeinsam mit dem Wirtschaftsclub vereint das Netzwerk nach eigenen Angaben rund 300 Mitglieder aus den Kreisen Paderborn und Höxter unter seinem Dach. Dazu hätten sich die Wirtschaftsjunioren Paderborn+Höxter öffentlich deutlich und auch kritisch im Sinne der Unternehmen zu Corona, der Politik und den Maßnahmen positioniert und sich gleichzeitig ihrer gesellschaftlichen Verantwortung in der Krise gestellt.

Auch sein Nachfolger Philipp Frahmke, der mit dem Jahreswechsel den Vorsitz übernimmt, dankte Taron für seine geradlinige Art, die wichtig gewesen sei, um die Corona-Pandemie bislang stabil zu durchlaufen. Der 35-Jährige war durch die Versammlung zuvor einstimmig für die nächsten zwei Jahre als neuer Vorsitzender gewählt worden. Gleiches gilt für die weiteren Vorstandsmitglieder Matthias Rieger als Stellvertreter für den Kreis Paderborn, Julian Möller als Stellvertreter für den Kreis Höxter, Thomas Menne als Schatzmeister sowie Sabrina Schepers und Michael Kubat als Beisitzer. Der Ausblick auf das kommende Jahr fiel im Anschluss zurückhaltend aus.

Der Jahresempfang 2022 ist für den 30. Januar geplant, das gemeinsame Sommerfest mit den Wirtschaftsjunioren Ostwestfalen und Lippe am 13. August 2022.

Das Ressort Bildung und Wirtschaft steht in den Startlöchern und plant im kommenden Jahr eine Zusammenarbeit mit einigen Schulen aus der Region. Der Plan ist, Schülerinnen und Schüler früher und enger in der Berufsvorbereitung zu begleiten und zu unterstützen. Eine erste Veranstaltung soll Ende Februar oder Anfang März durchgeführt werden, weitere sind im Laufe des Jahres geplant.

Thomas Sprehe, Vorsitzender des Wirtschaftsclubs, schlug vor, die angedachten Präsenzveranstaltungen, wie das Frühlingsfest etwas weiter in die Sommermonate zu schieben, um die Chancen auf eine Durchführung zu erhöhen. Ein Vorschlag, der nun geprüft wird.

Der scheidende Vorsitzende Taron gab seinem Nachfolger noch die Hoffnung mit auf den Weg, dass die kommenden zwei Jahre wieder in ruhigeren Fahrwassern verlaufen: „Sollte das nicht der Fall sein, dann hat sich das WJ-Netzwerk schon einmal als kreativ und hilfsbereit erwiesen. Das werden wir weiter brauchen. Ich bin mir sicher, dass auch ihr euch ebenso darauf verlassen könnt.“

Zum Abschied hatte Taron noch eine kleine Überraschung dabei, denn die neue Homepage soll in Kürze online gehen. Taron und seine Digitalagentur „Gutwerker“ waren maßgeblich für den Aufbau der Seite verantwortlich.