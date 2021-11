Photovoltaik-Pflicht kommt

Kontroverse Debatte im Haller Planungsausschuss – städtische Vorgaben an Häuslebauer – mit Kommentar

Der eine Bauherr macht es, der andere nicht: In künftigen Bebauungsplänen will die Stadt Halle eine verpflichtende Installation von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden festlegen.

Am Ende stand diese Formulierung: „Die Stadt Halle will in künftigen Bebauungsplänen eine verpflichtende Installation von Photovoltaikanlagen auf Gebäuden festlegen“. Sie fand bei zwei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen aus der CDU eine Mehrheit im Ausschuss.