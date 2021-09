Photovoltaik soll in Paderborn verpflichtend werden

Einen entsprechenden Antrag für die Sitzung des Umweltausschusses am Dienstag, 5. Oktober (17 Uhr, Rathaus) haben Grüne und CDU gestellt.

Für mehr Klimaschutz soll die Nutzung von Sonnenenergie in Paderborn vorantreiben. Die Verpflichtung soll einen Beitrag dazu leisten. Dabei stehe es den Eigentümern frei, ob sie die Anlage in Eigenregie betreiben oder in einem Miet- oder Pachtmodell von Dritten betreiben lassen, heißt es in der entsprechenden Pressemitteilung. Grundsätzlich soll die gesamte Dachfläche mit Photovoltaik-Modulen belegt werden, beim Bau einer Solarthermie-Anlage reduziert sich die PV-Fläche entsprechend.

„Bereits 2019 hat sich die Stadt Paderborn in einem Ratsbeschluss den Pariser Klimazielen verpflichtet“, erklärt der grüne Ratsherr Florian Rittmeier. „Damit die Energiewende gelingt, müssen wir unbedingt so bald wie möglich komplett auf erneuerbare Energien setzen.“ Im kürzlich verabschiedeten „Integrierten Wärmenutzungs- und Erneuerbare-Energien-Konzept“ der Stadt sei für Paderborns Dächer das immense Solarpotenzial von mindestens 433 Gigawattstunden pro Jahr ausgemacht worden.

„Doch bislang wird davon noch nicht mal ein Siebtel genutzt. Weil sich das unbedingt schnell ändern muss, soll die Stadt hier ein klares Signal für den Klimaschutz setzen“, fordert Rittmeier. Mit dem gemeinsamen Antrag wolle die Koalition den Photovoltaik-Ausbau auf Dächern von Privatleuten und Unternehmen vorantreiben. So werde eine weitere Vereinbarung des Koalitionsvertrages umgesetzt.

„Durch den Vorbehalt der wirtschaftlichen Angemessenheit ist dabei sichergestellt, dass kein Grundstückskäufer über Gebühr belastet wird“, betont CDU-Ratsherr Markus Mertens. „Die Investition in eine PV-Anlage ist heute in den allermeisten Fällen wirtschaftlich sinnvoll.“ Als Kommune gehe Paderborn schon jetzt mit gutem Beispiel voran: „Auf kommunalen Dächern werden, wo möglich, bereits leistungsfähige PV-Anlagen installiert und sukzessive auch Dächer ertüchtigt, die noch nicht die statischen Voraussetzungen erfüllen.“