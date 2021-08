Physiotherapeutin eröffnet ihre eigene Praxis

In den früheren Räumen von Matthias Botthof in Steinhagen macht sich Miriam Hirschfeld selbständig – Kosmetikerin Ramona Schmeitzner zieht um

Von 2006 bis 2009 absolvierte Hirschfeld die Ausbildung zur Physiotherapeutin, arbeitete danach im Angestelltenverhältnis in Steinhagen und in Halle. Für zwei Monate weilte sie 2018 obendrein in Argentinien, absolvierte dort eine Fortbildung in der Hippotherapie für Pferde. „Doch als Angestellte störten mich zunehmend die zeitlich eng gestrickten Behandlungszeiten für meine Patienten. Die Terminvergabe kann ich nun in meiner Praxis flexibler handhaben“, erklärt sie. Passend dazu erhielt sie am vergangenen Dienstag ihre Kassenzulassung.