Physiotherapiepraxis am St. Rochus in Steinheim

Steinheim

Sie sorgen für ein gezieltes Training in jeder Lebenslage mit modernen Behandlungsmöglichkeiten: Das Therapiezentrum Weser-Egge der KHWE eröffnet am 1. März am St.-Rochus-Krankenhaus in Steinheim eine neue Physiotherapiepraxis. Künftig können Patienten künftig auch ambulant behandelt werden.