Piazolla mit dem Duo Cavinella

Violina Petrychenko (Piano) kommt aus der Ukraine. Sie wurde in Saporoschje als Kind einer Musikerfamilie geboren, wo sie bereits mit 6 Jahren mit dem Klavierspiel begann. Am Musikgymnasium in Saporoschje studierte sie in den Hauptfächern Klavier und Musikwissenschaft. Dabei lag ihr anfänglicher Schwerpunkt mehr im wissenschaftlichen Bereich. 2007 studierte sie an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar und dann an der Hochschule für Musik und Tanz Köln bei Professor Jacob Leuschner weiterhin Klavier.

Kateryna Kostiuk (Violine) stammt aus Kiew, wo sie bereits mit fünf Jahren erste Erfahrungen auf der Violine sammelte. Ihre frühen Studienjahre verbrachte sie in Moskau und studierte ab 2014 an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln. Seit dem Abschluss ihres Bachelors macht sie derzeit ihren Master im Orchesterspiel am Orchesterzentrum Dortmund. Sie gewann noch sehr jung den internationalen Violinwettbewerb „Josef Musia“ in Tschechien und ist Preisträgerin des internationalen Violinwettbewerbs „Remember Enescu“ in Rumänien. Seit 2015 ist sie Konzertmeisterin an der Internationalen Jungen Orchesterakademie in Deutschland.

Der Eintritt für dieses Konzert ist für Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr frei, für Erwachsene beträgt er 20 Euro, für Schüler und Studenten ab 18 Jahre fünf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei Bücher Brandt, Telefon 05271/1234.