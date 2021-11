„Pickel-Jauh“ will Karneval feiern

Die fünfte Jahreszeit steht bevor. Der Peckelsheimer Karnevalsverein „Pickel-Jauh“ startet nach einer langen coronabedingten Pause in die neue Session.

Neues Prinzenpaar wird in Peckelsheim gewählt

Los geht es mit der Generalversammlung am Samstag, 13. November, im katholischen Pfarrheim. „Zu den geplanten Terminen gehören auch endlich wieder der Büttenabend am Samstag, 19. Februar, der Rathaussturm auf Weiberkarneval, 24. Februar, und als Höhepunkt der Rosenmontagsumzug am 28. Februar“, kündigt Pressewart Marco Janzen an.

Bei der Generalversammlung wird nach der Verabschiedung des scheidenden das neue Prinzenpaar für die Session 2021/2022 gewählt. Bereits an diesem Abend entscheidet sich also, wer den Peckelsheimer Karneval eine ganze Session in vorderster Reihe vertritt.

Motto-Vorschläge einreichen

Die Versammlung beginnt am Samstag, 13. November, um 19.31 Uhr. Alle Mitglieder sind eingeladen. Gewählt wird auch das Motto der neuen Session. Der Karnevalsverein ruft seine Mitglieder dazu auf, Vorschläge einzureichen. Für die beste Einsendung, die zum Motto der Session bestimmt wird, gibt es zwei Freikarten für den Büttenabend zu gewinnen. Motto-Vorschläge können per E-Mail (motto@pickel-jauh.de) eingereicht werden. Alternativ können auch am Abend der Generalversammlung selbst noch Vorschläge gemacht werden.

Schutzmaßnahmen

Aufgrund der Corona-Pandemie werden in Absprache mit dem Ordnungsamt der Stadt Willebadessen besondere Schutzmaßnahmen für die Veranstaltung gelten. Dazu gehört auch, dass nur Personen mit einem aktuellen PCR-Test, geimpfte oder genesene Personen an der Versammlung teilnehmen können. Daher wird es am Eingang eine Kontrolle dieser Nachweise geben. Es gelten die aktuellen Coronabestimmungen des Landes Nordrhein-Westfalen.