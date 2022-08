Picknicken und ins Gespräch kommen

Los geht‘s um 9.30 Uhr mit einem gemeinsamen Gottesdienst in der Pfarrkirche, in dem auch die Krautbunde gesegnet werden.

Im Anschluss startet dann der „Brunch aller Generationen“ auf dem Kirchplatz. Hierzu sind alle eingeladen. Teilnehmer bringen für sich einfach einen gut gefüllten Picknickkorb und Geschirr mit. „Die Mitglieder des Pfarrgemeinderates kümmern sich um gemütliche Sitzgelegenheiten, frische Brötchen und guten Kaffee“, sagt Gemeindereferent Andre Hüsken. Karten für den Brunch gibt es für 5 Euro pro Person im Vorverkauf bis Donnerstag, 11. August, im Buchladen Kuhfuß. In dem Preis inbegriffen sind ein Sitzplatz, die Brötchen und Kaffee. Kinder bis 12 Jahre sind frei.

Weitere Getränke können vor Ort erworben werden. Damit es den Kindern nicht zu langweilig wird, wenn sie nur am Tisch sitzen, gibt es einige Attraktionen: Neben einer großen Hüpfburg, einer Popcorn-Maschine und Airbrush-Tattoos für alle jüngeren Gäste wird ein Zauberer an den Tischen Zaubertricks vorführen und für kurzweilige Unterhaltung sorgen.

Sollte es an dem Tag regnen, findet der Brunch im Pfarrheim Heilig Kreuz statt. „Wir sind ein junges Team im Pfarrgemeinderat und wollten mal was Neues machen. Nicht das übliche Kaffeetrinken“, erzählt Andre Hüsken. Angelehnt an den Brunch vor einigen Jahren in der Paderborner Westernstraße entstand so die Idee, rund um die Kirche Tische aufzustellen und zu brunchen. Dabei gehe es vor allem darum, miteinander in Kontakt zu kommen. Was gibt es Leckeres am Nebentisch? „Darüber kann man locker ins Gespräch kommen und kommunizieren“, sagt Andre Hüsken.

Der Gemeindereferent hofft, dass das neue Angebot viele Altenbekener anspricht: „Alle sind eingeladen, egal ob sie in der Kirche sind oder nicht. Jeder ist willkommen.“