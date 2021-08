Pilger auf knatternden Treckern

120 Kilometer haben die Teilnehmer der 22. Treckerwallfahrt nach Werl mit ihren Oldtimertreckern absolviert. Wie an der Perlenkette aufgezogen kamen die 25 Teilnehmer am Abend wieder in Westenholz an und fuhren in der Straße „Zur Papen Schule“ die letzte Steigung des Tages hinauf.

Foto: Axel Langer